James Harden ha ottenuto quello che voleva — farsi cedere da Houston, raggiungere Irving e Durant a Brooklyn — ma lo ha fatto in un modo che non gli ha risparmiato critiche e accuse. Tra le più pesanti quelle di Shaquille O’Neal, che imbeccato da Ernie Johnson in studio nel corso di una trasmissione su TNT ha rilasciato parole molto dure nei confronti del “Barba”. “Se ho dei problemi con il modo in cui Harden se n’è andato da Houston? Sì e no. Il basket è anche business, lo sappiamo, ma quando dici di aver dato tutto alla città di Houston non è semplicemente vero”, attacca l’ex campione NBA con le maglie di Lakers e Heat. Che spiega: “Hai chiesto Dwight Howard: te l’hanno portato in città, e non ha funzionato. Hai chiesto Chris Paul: te l’han dato. Hai chiesto dei tiratori: sono arrivati. Poi hai chiesto di giocare col tuo grande amico, Russell Westbrook: te l’hanno preso e non ha funzionato neppure con lui. Così quando dici che hai dato tutto quello che potevi dare alla città di Houston e ai Rockets, questo non è vero. Perché nelle ultime cinque gare disputate fronteggiando una eliminazione ai playoff, ne hai perse quattro tirando il 41% dal campo, il 24% da tre punti, e mandando a referto 32 assist ma quasi altrettante palle perse, 27”.