Lo scambio per prendere James Harden ha spostato l’attenzione della lega da ciò che sta succedendo attorno a Kyrie Irving , ma dopo giorni di incertezza sono arrivate anche le decisioni della NBA . Il video del party della sorella Asia a cui Irving ha partecipato senza indossare mascherine costerà 50.000 dollari di multa all’All-Star dei Brooklyn Nets , che è stato sottoposto al protocollo di salute e sicurezza passando in isolamento gli ultimi cinque giorni. Irving rimarrà in quarantena saltando anche la partita di sabato contro gli Orlando Magic e le ultime due partite saltate dopo il party della sorella gli costeranno la bellezza di 816.898 dollari , secondo quanto scritto da ESPN. Sommando quella enorme somma alla multa per la festa non autorizzata e i 25.000 a inizio stagione per essersi rifiutato di parlare con la stampa, i soldi persi da Irving solamente in questa stagione sfiorano il milione di dollari .

Irving sta per tornare: "Non vede l’ora di giocare"

La buona notizia per i Brooklyn Nets è che Irving, dopo aver saltato cinque partite per “motivi personali”, sembra pronto a tornare in campo. Il General Manager Sean Marks ha detto di aver parlato con il giocatore e di averlo sentito “eccitato” alla prospettiva di tornare in campo e di giocare con James Harden, anche se pure il Barba è in dubbio per la partita di sabato visto che non tutti i giocatori coinvolti nello scambio hanno completato le visite mediche. In ogni caso a Irving servirà qualche giorno di allenamento per ritrovare la forma dopo lo stop delle ultime settimane: l’esordio dei nuovi Big Three potrebbe arrivare nella notte tra martedì e mercoledì contro Milwaukee in casa oppure in una delle due gare consecutive a Cleveland del 21 o del 23 gennaio. “Sarà la NBA a decidere quando potrà tornare Kyrie, è fuori dal nostro controllo” ha detto Marks. “Con lui parleremo quando sarà qui con noi e sarà lui a spiegare perché non c’è stato. Ovviamente siamo delusi di non aver potuto avere uno dei nostri giocatori in trincea con noi, ma è parte della nostra famiglia e ne discuteremo internamente. Poi senza alcun dubbio sarà lui a spiegare la sua assenza”.