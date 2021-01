Prima della partita di Minnesota contro Memphis Karl-Anthony Towns ha annunciato di essere risultato positivo al tampone per il Covid-19. Una notizia particolarmente dura per lui, che lo scorso aprile ha perso la madre a causa del virus. Il giocatore aveva poi raccontato che altri sei membri della sua famiglia erano morti di Covid. "Prima della partita - ha scritto Towns sui social - ho ricevuto l'ennesima orribile telefonata, in cui mi è stato detto che ero risultato positivo. Mi isolerò immediatamente e seguirò ogni protocollo. Prego ogni giorno che questo incubo del virus si plachi e prego tutti di continuare a prenderlo sul serio usando tutte le precauzioni necessarie. Non possiamo fermare il virus da soli, deve essere uno sforzo comune, fatto da tutti noi. Mi spezza il cuore che la mia famiglia, e in particolare mio padre e mia sorella, continuino a soffrire dell'ansia che deriva da questa diagnosi, poiché sappiamo fin troppo bene quale potrebbe essere il risultato finale. Prometto a mia nipote e a mio nipote che non finirò in una bara accanto alla nonna, lo batterò".

La partita di Minneosta in casa contro Memphis - in programma nella notte tra venerdì e sabato - è stata rinviata. I Wolves stanno infatti procedendo con il tracciamento di tutti i contatti come prevede il protocollo di sicurezza NBA. Gersson Rosas, presidente delle basketball operations di Minnesota, ha dichiarato che ci sono stati due test positivi (compreso Towns) negli ultimi due giorni e che un altro giocatore è già sottoposto alle misure previste dal protocollo di tracciamento. In vista della partita con i Grizllies Ricky Rubio e Juancho Hernangomez erano segnalati come non disponibili nella lista infortunati a causa del protocollo di salute e sicurezza.