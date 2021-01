Super Jokic non basta, Zion vince la sfida con Fox

8/13

L.A. CLIPPERS-INDIANA PACERS 129-96 | Tutto facile per i Clippers in casa contro Indiana, in un match in cui L.A. controlla per due quarti, cambia marcia nella terza frazione (39-20 il parziale) e non si volta più indietro, raccogliendo giocate e canestri da tutta la rotazione. Alla sirena finale sono sette i giocatori in doppia cifra, di cui tre a quota 20 - Luke Kennard, Marcus Morris e Paul George, con sette canestri a testa dal campo - a cui si aggiungono i 17 in 31 minuti di un chirurgico Kawhi Leonard