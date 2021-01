Golden State ha scelto il giorno migliore per far debuttare la maglia “Oakland Forever”, con tanto di parquet abbinato nel giorno dell’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti. Al fianco di Joe Biden sul palco allestito ai piedi del Congresso a Washington, una sorridente Kamala Harris - una “figlia di Oakland”, come lei stessa ci ha tenuto a sottolineare più volte durante la campagna elettorale. Origini indiane, afroamericana, donna: il simbolo del riscatto delle minoranze, la quintessenza del sogno americano. Non solo, ma anche una grande appassionata di pallacanestro e tifosa degli Warriors, a cui la franchigia californiana ha inviato una maglia speciale con una firma e una dedica diversa dalle altre. Una divisa da MVP, in questo caso inteso come “Madame Vice President” - la prima donna nella storia degli USA a ricoprire una carica così importante, “ma di certo non l’ultima” come sottolineato nel discorso a seguito della vittoria elettorale e ripreso nel video molto toccante pubblicato da Golden State. Steph Curry ha firmato la dedica e la maglia verrà “orgogliosamente esposta nell’ufficio di vicepresidenza della Casa Bianca”: il modo migliore per Golden State di ritornare “da protagonisti” a Washington.