Un veterano come Hassan Whiteside sa come scherzare: giunti all'aeroporto e risaliti in auto per tornare a casa, l'ex centro dei Miami Heat non ha perso occasione per ridere assieme al rookie Tyrese Haliburton dell'auto "vecchio stile" di Jabari Parker: "È quella del Monopoli", urla facendo riferimento alle macchine disegnate sulla scatola del gioco negli USA. Non il solito SUV, ma una scelta diversa (e non per questo meno costosa)