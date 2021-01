Tira un enorme sospiro di sollievo Zion Williamson, finito sotto processo lo scorso giugno dopo le accuse avanzate nei suoi confronti da parte di Gina Ford - ex agente del giocatore dei Pelicans e rappresentate della Prime Sports; scaricata dalla scelta numero 1 al Draft 2019 pochi giorni dopo la chiamata di New Orleans. Diventato professionista insomma, Williamson ha preferito fare a meno di loro e rivolgersi a gente più esperta - comunicandolo alla sua vecchia agenzia in data 31 maggio 2019. La Prime Sports però, e l’agente Ford in particolare, facevano leva su una clausola prevista dall’accordo sottoscritto da Zion che lo vincolava per almeno cinque anni ad affidarsi a loro e per questo avevano richiesto un risarcimento danni da oltre 100 milioni di dollari (stima potenziale dei mancati incassi per l’agenzia, visto che Williamson nel giro di pochi mesi è diventato uno dei volti più rappresentativi della NBA). Una lunga battaglia personale e giudiziaria conclusa nelle scorse ore quando la giudice distrettuale Loretta C. Biggs del North Carolina si è pronunciata in favore di Williamson, sottolineando come l’accordo sottoscritto con Ford non rispettasse tutti i requisiti necessari previsti dalla legge federale detta “Uniform Athlete Agents Act”. Nessuna violazione di legge, dunque nessun risarcimento da pagare.