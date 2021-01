Non è servita una partita da 36 punti e 6/7 da tre. Non è servito neppure il settimo successo in fila dei suoi Jazz. "Mitchell non ha quello che serve per trascinare la sua squadra al titolo", la critica di Shaquille O'Neal su TNT. "A parte segnare non sa fare altro", aggiunge Charles Barkley. Ma la reazione del n°45 dei Jazz (e dei suoi compagni) non si fa attendere Condividi:

“Ho detto che sei uno dei miei giocatori preferiti ma che non hai quello che serve per far fare il salto di qualità decisivo alla tua squadra. Cosa mi rispondi?”. Pochi secondi dopo la fine della gara tra Utah e New Orleans — che ha segnato la settima vittoria in fila dei Jazz — ai microfoni di TNT Shaquille O’Neal provoca apertamente Donovan Mitchell. Ma la reazione del n°45 è di gran classe: “OK. Va bene. Non devo aggiungere altro. Cosa vuoi che ti dica Shaq? È quello che sento dirmi in continuazione da quando sono entrato nella lega, ma io continuerò a migliorare a fare quello che sto facendo”. Che quella dell’ex centro campione NBA con Lakers e Heat sia una provocazione è evidente dal fatto che arriva dopo la miglior prestazione stagionale di Mitchell, autore di 36 punti, 7 rimbalzi e 5 assist con un ottimo 11/19 al tiro e addirittura un clamoroso 6/7 dalla lunga distanza. Ma nell’intervallo della gara — durante lo studio di TNT — Shaquille O’Neal, insieme a Charles Barkley e Kenny Smith, si sono interrogati se Mitchell — oltre a essere uno splendido realizzatore, caratteristica inconfutabile — abbia quello che serve per essere una superstar a tutto tondo, capace di trascinare al sua squadra al titolo.

leggi anche Mitchell e i playoff da record nella "bolla" “Dovrebbe essere la seconda o la terza opzione di una squadra da titolo, non la prima”, l’osservazione iniziale di Shaq, confutata da Kenny Smith: “Però segna a piacimento”. “Ma questo non fa di lui una superstar — il commento di Barkley — perché una superstar fa vincere la propria squadra in tanti modi diversi”. Ed è proprio l’Hall of Famer ex Sixers a formulare la critica più feroce della serata verso Mitchell: “È un ottimo realizzatore, ve lo concedo, ma a parte quello ha zero impatto sul resto di una partita”. “Esatto: cosa sa fare, a parte segnare?”, la conclusione di O’Neal.