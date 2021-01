Brooklyn ha sacrificato tanti giocatori per arrivare a James Harden, tra cui un lungo capace di difendere il ferro come Jarrett Allen, e le ultime due sconfitte contro Cleveland hanno messo in luce grandi limiti difensivi per la squadra di Steve Nash. E allora, sfruttando uno dei tre posti liberi nel roster creati proprio dalla trade Harden, i Nets provano a intervenire firmando il free agent Norvel Pelle. Il lungo l’anno scorso a Philadelphia (ha giocato anche in Italia a Varese e Torino) non è certo dotato di grande tecnica e nella metà campo offensiva non ha molte armi, ma come difensore nel pitturato e stoppatore potrà dare sicuramente una mano e far rifiatare il veterano DeAndre Jordan. Nelle 27 partite giocate la scorsa stagione con i Sixers ha messo a referto 1.3 stoppate in soli 9.7 minuti di media sul parquet. Prima di unirsi ai nuovi compagni Pelle dovrà superare il protocollo di salute e sicurezza previsto dalla NBA e risultare negativo ai prossimi tamponi per il Covid. Ora Brooklyn ha ancora due posti liberi nel roster per completare una squadra che sia in grado di competere per il titolo.