NBA Saturdays: Brooklyn-Miami alle 2 su Sky Sport

Se in trasferta le cose per i Nets non sono andate per il verso giusto, con due sconfitte in tre giorni in Ohio - nonostante il ritorno in campo di Kyrie Irving - a Brooklyn la squadra di Kevin Durant e James Harden si è lasciata alle spalle una striscia aperta di tre vittorie. Proseguire lungo quel percorso è l’intenzione dei ragazzi di Steve Nash, alla seconda sfida di un back-to-back proprio come gli Heat - alle prese con il contagio da COVID-19 e costretti a fare di necessità virtù in questo primo mese di regular season trascorso tra alti e bassi. Non ci sarà Jimmy Butler, non ci sarà Tyler Herro e neanche Avery Bradley e Meyers Leonard, ma Miami resta un avversario complicato da affrontare per chiunque anche se rimaneggiato. Un bel banco di prova per i nuovi Nets, alla seconda apparizione con tutte e tre le stelle contemporaneamente in campo e a caccia di una chimica di squadra che non si può certo inventare nel giro di qualche giorno o con un paio di allenamenti. Bisognerà trovarla giocando, sul parquet, e proprio per questo diventa ancora più interessante da seguire la partita di questa notte alle 2.00 in diretta su Sky Sport NBA con il commento live in italiano di Mauro Bevacqua e Marco Crespi. I Big Three di Brooklyn sui canali Sky Sport: un appuntamento da non perdere.