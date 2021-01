Il giovane talento degli Warriors di passaporto italiano al terzo tentativo è riuscito a trovare finalmente il fondo della retina: dopo le quattro conclusioni sbagliate nelle prime due apparizioni sul parquet in questa stagione, Mannion ha approfittato degli ultimi minuti della sfida già persa contro Utah per regalarsi tre bersagli e un paio di triple che ricorderà per il resto della sua vita. Tutto davanti agli occhi di papà Pace

Un blocco accennato in punta su cui decide di non passare, il palleggio in controllo con la mano sinistra e poi d’improvviso l’arresto con i piedi oltre l’arco e il tiro da tre punti: solo rete, finalmente. “Ecco a voi i primi punti della carriera di Nico Mannion”, spiega il telecronista degli Warriors. “Speriamo siano soltanto i primi di una lunghissima e ricca carriera”. Già, il primo canestro nel mondo dei professionisti NBA di Mannion non poteva che arrivare dalla lunga distanza; particolare e simbolico poi riuscirci nel giorno in cui Steph Curry supera nella classifica all-time un simbolo e un idolo come Reggie Miller. Tutto torna nella serata del n°2 azzurro, tranne il risultato di una partita strapersa da Golden State - le occasioni di cui il rookie arrivato da Arizona deve saper approfittare. Contro i Jazz le cose nei dieci minuti in cui resta sul parquet vanno per il verso giusto: dopo il primo tiro stoppato, tre dei successivi quattro trovano la strada giusta fino al canestro. Nel mezzo anche quattro assist a coronare una partita da 8 punti - tutto davanti agli occhi di papà Pace, subito inquadrato dalle telecamere dopo il primo bersaglio di Mannion. Nonostante la mascherina, l'emozione e il trasporto anche da parte sua sono evidenti: da oggi nella lunga lista di giocatori a segno con la maglia degli Warriors in NBA compare anche il nome di un altro Mannion.