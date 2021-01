Si intitola solo “Kobe” il libro che Simone Marcuzzi ha dedicato alla leggenda gialloviola, da pochissimo in libreria per quelli di Piemme. Ma il sottotitolo dice già molto di più: “La meravigliosa, incredibile e tragica storia del Black Mamba”. Perché il n°8/24 dei Lakers sembra chiedere e ottenere tutto dalla vita — “Kobe ha immaginato molto presto di poter diventare il migliore, come forse fanno in tanti, con la differenza che lui ci è riuscito davvero”, scrive Marcuzzi — ma quella che sembra a tutti gli effetti una favola diventa tragedia in un attimo, quelli dell’incidente a bordo dell’elicottero che porta alla sua improvvisa morte. Considerato da molti — e il libro avalla la tesi — l’unico erede possibile di Michael Jordan (anche per stile di gioco e ruolo, oltre che per ferocia agonistica e spirito competitivo), la carriera sportiva di Bryant non è l’unico focus di “Kobe”, biografia sportiva che lascia grande spazio anche ai suoi primi passi italiani, alle emozioni e al mistero che hanno circondato il personaggio, a una carriera piena di highlight conclusa da un ritiro memorabile (la prestazione da 60 punti contro gli Utah Jazz) che lo ha reso immortale prima ancora di una fine tragica e beffarda. “Kobe” allora vuole essere una storia di sport e di vita. Più forte anche della morte.