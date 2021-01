Nets in OT, Lakers ko a Philadelphia, Utah 10&lode

9/25

Non è però Gobert il top scorer di serata in casa Jazz (e neppure Donovan Mitchell, fuori per il protocollo che monitora eventuali trauma cranici): la palma spetta a Jordan Clarkson che esce “on fire” dalla panchina di coach Snyder. Sono 31 i suoi punti a fine gara, anche per lui (come per Gobert) massimo stagionale, così come anche per Joe Ingles, che manda a bersaglio 7 triple per 21 punti. Utah domina a rimbalzo (50-36) e sfiora il 40% da tre di squadra