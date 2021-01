Una minaccia, la principale contendente nella corsa al titolo NBA. Nella lunga intervista concessa da Anthony Davis a Rachel Nichols di ESPN, uno dei passaggi cruciali è proprio quello in cui il n°3 dei Lakers risponde in maniera onesta e sincera alla domanda relativa ai Brooklyn Nets. Con l’arrivo di James Harden la squadra è diventata un enorme grattacapo per chiunque proverà a difendere e limitare le scorribande gli All-Star della squadra di New York: “In attacco sembrano incontenibili, possono segnare a loro piacimento. Sono una minaccia, oltre a essere di diritto la squadra favorita della Eastern Conference. Contro i Nets sarà certamente una battaglia, una grande battaglia”. La prima sfida in calendario è prevista per il prossimo 19 febbraio a Los Angeles - uno dei due incroci in questa regular season da sole 72 partite e un match in cui iniziare a prendere le misure in vista di una possibile sfida a fine stagione. Una serie di finale tra Lakers e Nets sarebbe una battaglia da non perdere, ma come dicono i grandi campioni: “Siamo ancora a gennaio…”, meglio non fare previsioni e goderci lo spettacolo.