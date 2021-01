Metà terzo quarto, Philadelphia sopra di 5 punti. Embiid riceve un lob in post basso che gli permette di evitare la difesa di anticipo di Marc Gasol e va su forte per la schiacciata. Ha altri piani LeBron James, che lo manda per le terre senza troppi complimenti, sfidando il lungo dei Sixers a conquistarsi i due punti dalla lunetta. Ma il fallo duro del n°23 dei Lakers — punito dalla terna arbitrale con un flagrant foul di tipo 1 (“Contatto non necessario”) — piace poco a Embiid, che nel post-partita non nasconde la sua rabbia: “Si è trattato di una giocata molto pericolosa. Vi garantisco che se l’avessi fatta io con ogni probabilità mi avrebbero immediatamente espulso dalla partita”. La spinta di James infatti arriva quando Embiid ha già lasciato il parquet con entrambi i piedi, ed è quindi in aria: basta anche solo un leggero contatto (e questo leggero non lo è troppo stato) per provocare una perdita di equilibrio pericolosa.