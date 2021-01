In una partita persa con grande rammarico da parte dei Celtics in casa dei Lakers, Jayson Tatum è stato ancora una volta il migliore per Boston: non tanto e non solo per i canestri segnati, ma anche per le giocate che è riuscito a piazzare in supporto della squadra. La più spettacolare è certamente il recupero palle con assist che ha mandato Robert Williams III a canestro: una gemma che merita di essere rivista a replay più e più volte