NBA Sundays: Denver-Utah alle 21.30 LIVE su Sky

La squadra più in forma dell'intera NBA? Gli Utah Jazz, senza dubbio, risponderebbe qualsiasi appassionato dopo l’ultimo mese di gioco, con la squadra di Salt Lake City protagonista e risalita rapidamente in testa alla Western Conference grazie a una serie di 11 vittorie in fila. La dodicesima non sarà facile da conquistare, in trasferta a Denver contro la squadra che lo scorso autunno ha condannato all’eliminazione dai playoff i ragazzi di coach Snyder. Donovan Mitchell contro Jamal Murray, Nikola Jokic contro Rudy Gobert: sono tanti e molto intriganti gli scontri e le sfide in giro per il parquet in una gara tutta da seguire su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30. I Nuggets in casa sono sempre stati una certezza, non tanto e non solo perché abituati all’altitudine della città del Colorado, anche se in questa stagione sono arrivate finora cinque sconfitte a fronte di sole quattro vittorie. Denver però è in ripresa e la sfida contro Utah arriva proprio nel momento adatto per misurare le ambizioni dei Nuggets: riusciranno ancora una volta a essere lo spauracchio dei Jazz, trascinati magari da un Nikola Jokic in formato MVP? Lo scopriremo questa sera dalle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna