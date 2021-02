C’è grande preoccupazione a Houston per le condizioni fisiche di Christian Wood, che potrebbe saltare diverse di partite a seguito del secondo infortunio alla caviglia destra nel giro di meno di tre settimane. Nelle prossime ore il lungo dei Rockets si sottoporrà agli esami di rito per capire quando grave sia la distorsione che lo ha costretto ad alzare bandiera nel terzo quarto nel corso della sfida poi vinta dai texani contro Memphis. “Non conosco i dettagli”, racconta coach Silas a fine gara. “Non mi è sembrato però che le cose andassero per il verso giusto, purtroppo”. Wood, fresco di candidatura all’All-Star Game - presente anche lui in classifica dopo i primi giorni di voto - aveva già saltato tre gare a seguito di un problema alla caviglia lo scorso 20 gennaio. L’ex giocatore dei Pistons è atterrato nel peggiore dei modi sul piede destro a seguito di una penetrazione contro Ja Morant e Dillon Brooks, crollando a terra senza riuscire a nascondere il dolore. Dopo essersi rimesso in piedi, Wood ha cercato di capire come andassero le cose durante il timeout chiamato dai Rockets. Il riposo però non ha placato il dolore, ma lui zoppicante ha preferito alzarsi e dirigersi verso la lunetta per tirare i liberi, ma John Wall e i suoi altri compagni sono riusciti a farlo ragionare, accompagnandolo poi a braccia fuori dal campo. “Non è facile per tutto il gruppo, non è un’assenza semplice da digerire: stava giocando la miglior stagione della sua carriera e speriamo di riaverlo presto”.