Nei giorni scorsi è già partita la votazione per indicare gli All-Star della stagione 2020-21, mentre si discuteva già dell'opportunità di scendere in campo durante la pausa della regular season prevista dal calendario a inizi marzo. Dopo gli incontri con la NBPA - il sindacato dei giocatori - è arrivata la conferma da parte di The Athletic: star in campo il 7 marzo ad Atlanta

Alla fine la NBA è tornata sui suoi passi, scegliendo di riportare in campo le stelle durante la pausa della regular season prevista dal 5 al 10 marzo. Un “buco” che, per comodità, era già stato indicato come All-Star Break, nonostante fosse inizialmente stata comunicata la sospensione a causa della pandemia da COVID-19 - rimandando al 2024 l’edizione già prevista a Indianapolis. Nel corso delle ultime settimane però, le cose sono cambiate: prima grazie all’apertura e alla disponibilità da parte dei giocatori (che ben sanno quanto sia importante a livello economico e di immaginare la partita che vede in campo i migliori 24 talenti della NBA) e poi a seguito di diversi incontri tra la lega e la NBPA - il sindacato che rappresenta i giocatori. Dopo aver individuato Atlanta come uno dei posti ideali per mettere in piedi l’All-Star Game, stando a un’indiscrezione di Shams Charania di The Athletic, si è arrivati alla conferma: le star NBA scenderanno sul parquet il prossimo 7 marzo, mentre ancora resta da decidere e confermare l'eventuale nuova edizione anche della gara delle schiacciate e del tiro da tre punti. Una partita speciale, diversa da tutte le altre, ovviamente da seguire sui canali di Sky Sport.