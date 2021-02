Golden State travolge Dallas, tripla doppia LeBron

5/14

Per una volta il protagonista in positivo è Kelly Oubre Jr., che ritocca a rialzo il suo massimo in carriera e gioca la miglior partita della sua carriera in NBA: per l’ex Suns sono 40 punti con 14/21 al tiro, 7/10 dall’arco e 8 rimbalzi. Una prestazione maiuscola, alla quale si accompagna un quintetto tutto in doppia cifra e uno Steph Curry da 28 punti, 6 assist e 4 triple a bersaglio (raggiunta quota 100 canestri da lontano in stagione in 22 gare)

