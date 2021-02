Gli ultimi due All-Star Game hanno visto in campo le squadre con i loro nomi, Team LeBron vs. Team Giannis. E anche quando si tratta della partita delle stelle programmata (a sorpresa) per il prossimo 7 marzo ad Atlanta LeBron (James) e Giannis (Antetokounmpo) fanno notizia assieme. Perché il due volte MVP in carica della NBA ha appoggiato le parole molto critiche della superstar dei Lakers sull’opportunità di disputare un All-Star Game in una stagione dal calendario già molto compatto, con una pandemia in corso tutt’altro che risolta. “Al momento dell’All-Star Game non me ne frega nulla. Mi sarebbe piaciuto molto di più poter vedere la mia famiglia”, la dichiarazione piuttosto perentoria di Antetokounmpo. “Credo che come me ogni giocatore non vedeva l’ora di poter vivere quei 5-7 giorni [il break nel calendario era previsto dal 5 al 10 marzo, ndr] per poter stare in famiglia: volevo vedere il mio fratellino che gioca in Spagna, volevo venisse a trovarmi. La penso come il ‘grande capo’: lui [LeBron James] ha detto di non avere entusiasmo ed energia per questo All-Star Game, lo stesso vale per me. Se ci diranno di andare ad Atlanta a giocare ci andremo, è il nostro lavoro, e io il mio lavoro lo voglio sempre fare al meglio, per dare l’esempio. Ma dentro di me so di non aver voglia: tutto quello che volevo era poter riposare un po’”.