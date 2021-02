Doncic vince il duello con Curry, Lakers dopo 2OT

10/20

Terzo ko in fila invece per Memphis, che ritrova Jonas Valanciunas dopo cinque partite (23 punti e 9/11 al tiro in 24 minuti) e ha altri 21 da Kyle Anderson e 16 con 9 assist da Ja Morant, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio dopo essere andata avanti di 7 con un parziale di 11-2 ed essere stata avanti per buona parte della partita. Le giocate di Bledsoe (quasi interamente suo il parziale di 10-2 per rimettere la testa avanti) hanno fatto la differenza per New Orleans, che ha tenuto Nicolò Melli ancora fuori dalla rotazione