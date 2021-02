Da “Super Bowl” a “Super Spreader” il passo può essere dolorosamente breve. In una stagione contrassegnata dal Protocollo Salute & Sicurezza della NBA per fare in modo che le partite possano continuare a essere disputate, la lega ha ammonito tutti i suoi componenti — giocatori, allenatori e dirigenti o altri impiegati — di non partecipare ad alcun party di visione collettiva della partita tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers che mette in palio il titolo NFL. Secondo quanto riportato da Associated Press, una nota della NBA distribuita alle varie squadre impone di seguire la partita strettamente nelle proprie case e solamente con i propri familiari più stretti (previo test anti-COVID), mentre le squadre in trasferta non potranno lasciare il loro hotel per vedere la partita. La NBA ha strutturato il proprio calendario per evitare di sovrapporre le proprie gare con l’evento sportivo dell’anno negli Stati Uniti, ma non intende comunque dover fare i conti con positività o altre partite da rimandare per contagi avvenuti guardando una partita di football — anche perché le festività natalizie e di Capodanno avevano già fatto alzare il numero di positivi all’interno della lega. “Amo il football ed essere parte del Super Bowl, ma quest’anno non potremo fare una festa” ha detto Scott Brooks, allenatore degli Washington Wizards. “Mi piace l’atmosfera e spesso abbiamo potuto farlo in trasferta, creando una grande attività di squadra per poterlo vedere assieme. Quest’anno, però, ovviamente sarà diverso”.