A 36 anni, nonostante la grande condizione atletica, una doppia partita vinta all’overtime si fa sentire (non poco): per quello il n°23 dei Lakers, stremato sul finire dalla sfida contro OKC, ha approfittato di una pausa di gioco per sdraiarsi su uno dei tavoli degli arbitri a bordocampo per riprendere fiato. Tra Pistons e Thunder, James è rimasto in campo ben 89 minuti nel giro di 48 ore, in una stagione in cui ancora non ha saltato una partita. Uno sforzo vincente, di chi non molla nonostante il tempo che passa