Andre Drummond è stato per quattro stagioni il miglior rimbalzista NBA. Quest’anno viaggia a 18.5 punti (suo massimo in carriera) e 14.2 rimbalzi di media (secondo in tutta la lega, dietro solo a Clint Capela). I suoi Cleveland Cavs, però, nonostante alcune segnali incoraggianti (soprattutto dalla coppia di giovani guardie, Sexton e Garland) hanno ancora un record perdente e soprattutto Drummond ha un contratto in scadenza a fine anno, che rende il centro ex Pistons un asset molto appetibile per un eventuale scambio. Tra le squadre che sembrano aver bussato alla porta di Cleveland per sondare il terreno ci sono i Toronto Raptors in risalita nelle ultime gare (vinte 4 delle ultime 5) ma che dopo aver perso nella offseason sia Marc Gasol che Serge Ibaka sanno di aver bisogno di rinforzi sotto canestro, dove Chris Boucher sta facendo benissimo dalla panchina (ma con caratteristiche atipiche per un lungo) e Aron Baynes è forse più indicato come centro di riserva che da quinto componente del quintetto titolare di coach Nurse.