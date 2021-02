Brooklyn perde ancora senza KD, Utah supera Boston

13/16

Non sono mancati comunque i 22 di Brandon Ingram e i 20 con 7 assist di Williamson in 20 minuti per problemi di falli, a cui si aggiungono i 14+10 del redivivo Willy Hernangomez e i 15 di Lonzo Ball per scappare via in un quarto periodo da 38-20 per i padroni di casa (Melli ancora in panchina per 48 minuti). Ai Rockets non sono bastati i 25 di John Wall e i 23 di Eric Gordon, perdendo per la terza partita in fila complici i 60 punti concessi in area agli avversari. “Se non difendiamo, per noi è dura vincere” l’amara analisi di coach Silas