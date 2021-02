Dallas batte Indiana, Irving trascina i Nets

14/15

DENVER NUGGETS-CLEVELAND CAVALIERS 133-95 | Basta il primo quarto da 34-17 per indirizzare il match in favore dei Nuggets e far capire a Cleveland di non avere grosse speranze di fare risultato al Pepsi Center. Una gara segnata sin dalla palla a due e dominata dai padroni di casa grazie a un eloquente 60% dal campo di squadra, condito con 16 triple e ben sei giocatori in doppia cifra. Il miglior realizzatore per Denver per una volta è Paul Millsap, autore di 22 punti con 7/8 al tiro. Jokic chiude con 12 e 12 assist, in campo giusto il minimo indispensabile