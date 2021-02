La statistica complessiva fa 13/26 da oltre l’arco, un tondo 50% al tiro pesante. L’autore? Meglio parlare di autori, al plurale: i membri della famiglia Curry, Steph (scatenato nella gara dei suoi Warriors contro Orlando) e Seth (impegnato con i suoi 76ers sul campo di Portland). Per il più grande dei Curry 10/19 dal campo e 40 punti, altra prestazione leggendaria per un giocatore che in carriera viaggia con il 43.4% da tre punti e che quest’anno finora è solo un soffio sotto (42.9%) alla sua media carriera. Per il fratello minore, invece, un tutto sommato “normale” 3/7 dalla lunga distanza per 15 punti nella sfida contro i Blazers ma cifre che in stagione sono addirittura folli (50.7% dall’arco, il dato migliore di tutta la lega). Un vizio di famiglia, verrebbe da dire, visto che il padre Dell Curry ha anche lui guidato la lega per precisione dall’arco nella stagione 1988-89, quando giocava con la maglia dei Milwaukee Bucks (47.6% il suo dato a fine anno). Percentuali che hanno portato Mychal Thompson — ex giocatore anche prima scelta assoluta e poi campione NBA con la maglia dei Lakers, nonché padre del grande Klay — a sottolineare su Twitter la mano calda sia dell’altro “Splash Brother” che di suo fratello minore.