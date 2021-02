Continua la “campagna acquisti” dei Nets che hanno via via riempito il roster di free agent a basso costo per allungare la rotazione attorno a tre stelle di assoluto livello come Durant, Irving e Harden. L’ultimo arrivato è Andre Roberson, vecchia conoscenza di KD a Oklahoma City e specialista difensivo che può tornare molto utile a una squadra come Brooklyn che ha bisogno di proteggere meglio il ferro

È un discorso già fatto, ma che conviene riportare alla mente: ai Brooklyn Nets non servono giocatori in grado di fare canestro. Ce ne sono già troppi, secondo alcuni. Ciò che la squadra di New York ha provato a fare in queste settimane è stato allungare il roster con veterani a basso costo - perché il salary cap è già molto sollecitato dai contrattoni delle tre star a roster - e di trovare al contempo giocatori in grado di garantire la giusta protezione al ferro. Migliorare a livello difensivo è l’unico limite di un gruppo che già punta a detta di molti al titolo NBA. Andre Roberson dunque risponde in maniera ideale a questa descrizione - arrivato dopo che nelle scorse ore erano filtrate indiscrezioni secondo cui il suo passaggio a Brooklyn era saltato (rimpiazzato da Iman Shumpert e finito nel dimenticatoio). No invece, l’ex giocatore di OKC - 7 stagioni ai Thunder, tra i migliori difensori NBA - serve eccome a Brooklyn, che con l’aggiunta di giocatori d’esperienza sta ritoccando un roster che appare sempre più letale. Con tutto quel talento sul parquet i suoi limiti offensivi passano in secondo piano, soprattutto se riuscirà a garantire supporto e copertura ai tre All-Star che avrà al suo fianco.