Per i Minnesota Timberwolves questa doveva essere la stagione del riscatto. Dopo non aver potuto schierare assieme Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell per chiudere la scorsa regular season, la franchigia di Minneapolis — forte anche della prima scelta al Draft — pensava di poter recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. Invece, se possibile, è andata pure peggio: il roster di coach Ryan Saunders è stato falcidiato dagli infortuni e dalle positività al COVID-19, tra cui quella di Towns che di fatto ha tolto alla squadra ogni possibilità di competere. Ora è arrivato un ulteriore colpo difficile da digerire: D’Angelo Russell infatti dovrà rimanere fuori tra le quattro e le sei settimane dopo essersi sottoposto a un intervento in artroscopia per rimuovere un frammento di cartilagine dal ginocchio sinistro, come anticipato da Adrian Wojnarowski di ESPN e confermato dalla squadra. Per vari motivi di infortuni, lui e Towns — grandi amici e i due giocatori attorno al quale Minnesota intende costruire — hanno giocato assieme solamente cinque partite, ma anche nelle gare disputate da Russell da solo il rendimento è stato ben lontano dai livelli da All-Star visti a Brooklyn qualche anno fa — viaggiando solo a 19.3 punti con 5 assist ma percentuali da due punti tra le più basse della carriera (pur sfiorando il 40% da tre punti). Soprattutto, i Timberwolves hanno il peggior record della NBA con 7 vittorie e 20 sconfitte, con il rischio di perdere anche la scelta al prossimo Draft, destinata a Golden State se finirà fuori dalle prime tre. Insomma, il momento è fortemente negativo: ora i Timberwolves avranno bisogno di un Ricky Rubio di alto livello per sopperire all’assenza di D’Angelo Russell.