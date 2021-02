Ja Morant e Zion Williamson saranno per sempre legati l’uno all’altro. E dopo essere stati scelti alle prime due chiamate del Draft 2019 (ed essersi confermati come due delle giovani stelle più entusiasmanti della lega), i loro incontri finiscono spesso in diretta nazionale — e lo spettacolo è assicurato. Anche questa volta ad avere la meglio è stato Williamson, semplicemente inarrestabile per la difesa di Memphis e autore alla fine di 31 punti con 7 rimbalzi e 6 assist, segnando anche gli ultimi undici tiri tentati attaccando il ferro con straordinaria ferocia. Allo stesso modo però Morant non è stato da meno: pur perdendo la quarta partita su quattro contro il suo ex compagno di AAU, la stella dei Grizzlies ha firmato la giocata della notte detonando verso il canestro per una schiacciata sensazionale. Un volo che ha sorpreso persino Williamson, che in panchina ha reagito al volo dell’amico tirando indietro la testa come a volersi proteggere. E quando persino uno schiacciatore del livello di Williamson reagisce così per la giocata di un avversario, vuol dire che hai davvero fatto qualcosa di straordinario.