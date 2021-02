Super Lillard batte Zion, i Jazz vincono ancora

9/22

L’uomo copertina in casa Wizards, in un match da 25 punti e 10 assist (mai così generoso in stagione) per Bradley Beal, è Davis Bertans che ne mette 35 in una serata da massimo in carriera in cui tira 9/11 dalla lunga distanza: una sentenza dall’arco in uscita dalla panchina, proprio ciò in cui confidava la squadra di coach Brooks quando ha scelto di rifirmarlo in off-season per cifre così alte. È anche grazie alle sue medie realizzative che Washington chiude con oltre il 51% dal campo di squadra

VIDEO | GUARDA I 35 PUNTI DI DAVIS BERTANS CONTRO DENVER