JAYLEN BROWN SECONDO A EST PER I MEDIA | Bradley Beal è stato riconosciuto da tutti come il migliore tra le guardie a Est (e dire che lo scorso anno non è stato convocato…), mentre il secondo posto in quintetto è andato a Kyrie Irving nonostante il quarto posto tra i media (secondo invece sia per tifosi che per i giocatori). I giornalisti al suo posto avrebbero invece convocato Jaylen Brown, finito secondo in classifica tra i media ma quinto sia per i tifosi che per i suoi colleghi giocatori, dietro Harden e LaVine