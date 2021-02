Miami batte i Lakers, Phoenix travolge Memphis

8/9

Momento complicato - soprattutto a livello offensivo - per i Grizzlies, che non vanno oltre i 12 punti con 12 tiri di Ja Morant (rimasto in campo 27 minuti e il giocatore più utilizzato da coach Taylor Jenkins in un match in cui, visto il risultato compromesso, ha subito optato per un ampio turnover. Il miglior realizzatori tra i padroni di casa è Gorgui Dieng, autore di 15 punti in 23 minuti in uscita dalla panchina. La notizia positiva per Memphis però è un’altra: l’esordio di Justise Winslow a oltre un anno dalla trade Iguodala: 21 minuti, 9 punti, 7 rimbalzi