Il giovane allenatore dei Timberwolves paga il peggior record di lega ma anche colpe non sue, avendo potuto schierare in campo la coppia di superstar D'Angelo Russell-Karl-Anthony Towns per sole 5 partite in tutto. Gerson Rosas chiama nel Minnesota un uomo che conosce bene dai tempi di Houston, ma Damian Lillard ha qualcosa da dire sulla scelta: "Come fanno a non promuovere in panchina David Vanterpool?"

Non è stata tanto la sconfitta contro i New York Knicks a causare l’allontanamento di Ryan Saunders dalla panchina di Minnesota quanto il deludente record di sole 7 vittorie e 24 sconfitte — il peggiore di tutta la NBA — fin qui collezionato dai Timberwolves. Ce n’è abbastanza, secondo il presidente delle basketball operation della franchigia del Minnesota Gerson Rosas, per dare un taglio netto con il passato (Saunders è figlio di Flip, a lungo legato ai T’Wolves sia in panchina che in ruoli dirigenziali) e cambiare allenatore. Nuovo coach peraltro già individuato, in Chris Fich, fino a ieri uno degli assistenti di Nick Nurse sulla panchina di Toronto, ma un passato proprio insieme a Rosas — che lo conosce bene — a Houston. Minnesota sotto Ryan Saunders ha collezionato un record di 43 gare vinte e 94 perse, dall’8 gennaio 2019 fino a oggi (terzo peggior record di lega in questo periodo), ma non mancano certo le attenuanti per quello che fino a ieri era l’allenatore più giovane della lega. La presunta coppia di superstar Karl-Anthony Towns-D’Angelo Russell, ad esempio, Saunders l’ha potuta schierare in campo soltanto per 5 partite, ma a far parlare — più che del licenziamento dell’ormai ex allenatore dei T’Wolves — è la firma di Finch.