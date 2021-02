I Jazz travolgono i Lakers, Atlanta umilia Boston

6/21 ©Getty

In un match in cui i Celtics sono sprofondati sul -24 all’intervallo lungo, incapaci di andare oltre i 17 punti con 16 tiri di Jaylen Brown e davvero poco altro, c’è spazio in casa Hawks anche per Trae Young - uno dei grandi esclusi dalla partita delle stelle della Eastern Conference, che sperava in una conferma dopo la convocazione dell’anno scorso che non è arrivata: per lui 33 punti con 12/23 a tiro e 7 assist, alcuni dei quali per un John Collins da 14 punti e 11 rimbalzi

VIDEO | GUARDA I 33 PUNTI DI TRAE YOUNG CONTRO BOSTON