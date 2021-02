Il figlio di LeBron James ha subito la rottura del menisco in un allenamento e dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica per risolvere il problema. In questa stagione la sua Sierra Canyon High School non aveva ancora giocato per via della pandemia, ma avrebbe dovuto disputare dei tornei primaverili a cui con ogni probabilità non potrà prendere parte

Il momento non è dei migliori in casa LeBron James. Come se i problemi di infortuni e sconfitte dei Los Angeles Lakers non fossero abbastanza, a turbare i pensieri di LeBron ci sono anche le condizioni di suo figlio primogenito LeBron Jr., comunemente noto come Bronny. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Daily News, il 16enne dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica per riparare il menisco rotto in un allenamento lo scorso mese, mettendo probabilmente fine alla sua seconda stagione liceale. Bronny aveva detto su Twitch che si era infortunato al ginocchio senza specificare l’entità del problema, e anche se la sua Sierra Canyon High School non è ancora scesa in campo per via della pandemia, aveva in programma di disputare dei tornei primaverili nell’area di Los Angeles. In ogni caso dovrà farlo senza James, che nel suo primo anno ha disputato 34 partite con 4 punti di media in 15 minuti giocando da guardia contro avversari molto più grandi di lui, facendo intravedere qualche lampo di talento. Il padre LeBron insieme con la sua casa di produzione Spring Hill Entertainmente ha girato una docuserie sulla stagione passata della squadra chiamata “Top Class”, che dovrebbe debuttare in streaming questa settimana.