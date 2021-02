Scariolo, prima partita da capo allenatore in NBA

Debutto NBA da capo allenatore per Sergio Scariolo. L'assistente dei Raptors e attuale ct della Spagna, ha infatti guidato la squadra dalla panchina nella vittoria 122-111 su Houston. Coach Nick Nurse è infatti in isolamento insieme ad altri cinque assistenti dello staff e a Pascal Siakam, a causa del protocollo di sicurezza sul Covid, e così è toccato a Scariolo. L'allenatore italiano non era stato a contatto con il resto dello staff negli ultimi giorni perché era in quarantena dopo essere rientrato negli States (Toronto sta giocando a Tampa sempre per questioni Covid) dall'impegno con la nazionale spagnola nelle qualificazioni europee. Quarantena finita appena in tempo per andare in panchina contro Houston. "Abbiamo Sergio qui da tempo - ha detto il general manager dei Raptors Bobby Webster - e conosciamo la sua esperienza, non solo nella NBA, ma come capo allenatore in Europa e con la nazionale, fargli guidare la squadra non è stata una decisione deifficile". Non si sa ancora quando coach Nurse finirà l'isolamento, Scariolo potrebbe quindi sedersi in panchina da head coach anche nella prossima partita contro Chicago.