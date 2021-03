L’intenzione della squadra di New York è quella di scambiare Spencer Dinwiddie - fuori per tutta la stagione dopo l’infortunio al crociato e che non potrà dare una mano ai Nets nella corsa al titolo dei prossimi mesi. A Detroit hanno manifestato l’intenzione di mettere in piedi una trade, ma le contropartite a disposizione potrebbero non soddisfare i Nets

La stagione in cui inseguire il titolo NBA con Brooklyn è terminata a meno di una settimana dal suo inizio per Spencer Dinwiddie: legamento crociato lesionato nella sfida contro Charlotte e regular season terminata ancora prima di trovare ritmo. I Nets però, dopo aver concluso la trade che ha portato James Harden nella Grande Mela, non hanno intenzione di attendere il suo recupero, ma sperano di riuscire a scambiarlo entro il prossimo 25 marzo per aumentare la potenza di fuoco di una squadra che già oggi è tra le favorite nella corsa al titolo. Dinwiddie infatti, infortunio a parte, resta un giocatore interessante per molte franchigie, a partire dai Pistons - che non hanno alcun tipo di urgenza nel breve periodo. Vincere nelle prossime settimane non conta a Detroit. Il contratto di Dinwiddie prevede una player option da 12.3 milioni di dollari per la stagione 2021-22; una cifra che i Pistons sarebbero più che felici di investire per averlo a disposizione sul parquet dal prossimo autunno, oltre a rappresentare per lui il ritorno nella franchigia dove ha trascorso le prime due stagioni della sua carriera NBA. Manca però la risposta alla domanda più importante: quali sono i giocatori potrebbero interessare ai Nets nel breve periodo come aggiunte a un roster che ha bisogno da subito di giocatori in grado di dare una mano. Al momento non sembra esserci nessuno che fa al caso di Brooklyn.