New Orleans raccoglie ben 38 punti a gara in corso, in una partita in cui i Pelicans segnano 74 punti in area - il massimo mai segnato contro i Jazz negli ultimi 25 anni, arrivati in un match da soli 11 tentativi dall’arco (anche questo un record per una squadra uscita vincitrice da una NBA negli ultimi 4 anni). Dalla panchina però si alzano soltanto tre giocatori, in una rotazione ridotta all’osso da parte di coach Van Gundy che tiene ancora fuori Nicolò Melli