Senza Clint Capela e con John Collins a cui piace spesso e volentieri allontanarsi dal canestro, la gara contro Orlando per Danilo Gallinari ha portato con sé onori (l’inserimento in quintetto) ma anche oneri (doversi occupare difensivamente del centro avversario, Nikola Vucevic): “È uno dei migliori realizzatori tra i lunghi di questa lega, per cui giocarci contro per me era una grande sfida”, dice Gallinari. Contento di come è andata: “Gli allenatori me lo hanno affidato in marcatura, io ho accettato la sfida e sono felice della mia prestazione difensiva, anche se è sempre un lavoro di squadra, mai individuale — e siamo riusciti a rendergli la vita difficile ogni volta che entrava in area [0/3 per il centro dei Magic nei tiri presi in area ma non al ferro, ndr]”. In una gara che finalmente lo ha visto in campo 39 minuti, le buone notizie sono arrivate anche sul fronte offensivo: “Sì, sono sempre stato abituato ad avere tanto la palla in mano, per creare gioco — mentre invece con la squadra che abbiamo finora è stato un po’ diverso. Ma se i minuti aumentano, anche le mie chance di poter avere impatto su una partita aumentano ed è quello che è successo stasera. Giocare al fianco di uno come Trae, che attira tantissimi raddoppi, aiuta — e lui sta costantemente migliorando nel trovare sempre il compagno libero quando raddoppiato”.