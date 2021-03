Le due stelle dei 76ers sono state a contatto con il loro barbiere personale a Philadelphia, risultato poi positivo al Covid-19. Per questo motivo non scenderanno in campo nella partita delle stelle e non verranno sostituiti visto che giocavano in due squadre diverse. Ad Atlanta non sono entrati in contatto con i loro colleghi, perciò la gara si disputerà regolarmente a partire da mezzanotte e mezza su Sky Sport

Arriva una brutta notizia da Atlanta. Joel Embiid e Ben Simmons saranno costretti a saltare il 70° All-Star Game dopo essere stati a stretto contatto con una persona poi rivelatasi positiva al Covid-19. In particolare si tratta del barbiere delle due stelle dei Sixers, a cui si sono recati mentre erano ancora a Philadelphia partendo successivamente alla volta di Atlanta con due aerei separati, secondo quanto riportato da ESPN. Rispettando il protocollo salute e sicurezza della lega, le due stelle dei Philadelphia 76ers non sono entrate in contatto con i loro colleghi, perciò la partita verrà regolarmente disputata come da programma - a partire da mezzanotte e mezza su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con Skills Challenge e Gara del tiro da tre, con la palla a due dell'All-Star Game previsto per le 2.00. I due giocatori erano equamente divisi tra le due squadre (Embiid con Team Durant e Simmons con Team LeBron), perciò la lega ha già comunicato che non verranno sostituiti né ci sarà bisogno di modificare le squadre: l'unica modifica sarà la partenza in quintetto di Zion Williamson al posto di Embiid. I due giocatori si trovano isolati nelle loro rispettive stanze d'albergo: secondo quanto successo in passato, dovranno probabilmente rimanere fuori per almeno sette giorni se continueranno ad avere tampone negativo.