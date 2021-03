L’appuntamento con la sfida tra le stelle NBA è come al solito su Sky Sport a partire dalle 00.30 di questa notte: una lunga maratona di cinque ore in cui godersi la gara del tiro da tre punti, lo Skills Challenge e quella delle schiacciate come contorno del testa a testa tra Team LeBron e Team Durant. Questi tutti gli orari da segnare per una serata da non perdere

Anche in un contesto difficilissimo come quello della pandemia, la NBA non rinuncia ai suoi appuntamenti imprescindibili e celebra le sue stelle con l’All-Star Game. Archiviata la prima parte della regular season NBA, l’intera lega si ferma per qualche giorno e propone le sue eccellenze sul parquet della State Farm Arena di Atlanta. Un calendario ridotto a un solo giorno rispetto ai classici tre del weekend delle stelle, ma con la stessa voglia di celebrare la pallacanestro, per dare spettacolo, per divertire e al tempo stesso rendere omaggio a chi ha lasciato un segno indelebile, come le università afro-americane della Historical Black Colleges and Universities (celebrate con il campo speciale realizzato con gli studenti delle scuole) e i lavoratori in prima linea contro la pandemia (presenti in 1.500 su invito sugli spalti, ovviamente rispettando il distanziamento sociale).