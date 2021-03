Anfernee Simons vince la gara delle schiacciate

Il campione dello Slam Dunk Contest 2021 è Anfernee Simons dei Portland Trail Blazers, che in finale ha superato il rookie dei New York Knicks Obi Toppin. Decisiva l'ultima schiacciata in cui Simons ha provato a baciare il ferro. Eliminato Cassius Stanley degli Indiana Pacers al primo turno, non senza polemiche per una finale che non ha visto neanche un 50 dalla severa giuria Condividi:

Dopo Derrick Jones Jr., un altro giocatore potrà fregiarsi del titolo di miglior schiacciatore della lega nello spogliatoio dei Portland Trail Blazers. Anfernee Simons è infatti il campione dell'edizione 2021 della gara delle schiacciate, in formato ridotto (sia per tempi che per nomi coinvolti) dato il calendario serrato dell'All-Star Game. La guardia dei Blazers ha superato in finale il rookie dei New York Knicks Obi Toppin, vincendo la finale - un po' a sorpresa - con una schiacciata in cui è salito a livello del ferro per provare a baciare il ferro (pur andando lontano 10 centimetri, tanto che alcuni l'hanno definita la "Kiss Dunk col distanziamento sociale"). In precedenza aveva sfruttato le sue eccezionali doti di salto piazzando il pallone 30 centimetri sopra il ferro per salire a schiacciare e indossando una maglia del suo idolo Tracy McGrady per imitare una sua schiacciata del 2000.

La gara delle schiacciate dello sconfitto Obi Toppin Al secondo posto si è piazzato il rookie dei Knicks Obi Toppin, che ha cominciato con una difficilissima schiacciata al volo in reverse e ha poi continuato a volare superando in salto il compagno di squadra Julius Randle e suo padre chiudendo in windmill. In finale poi ha schiacciato andando in mezzo alle gambe un passo oltre la linea del tiro libero, ma nessuna delle schiacciate in gara si è guadagnata un 50 dalla severa giuria formata da Spud Webb, Dominique Wilkins, Jason Richardson, Josh Smith e Dee Brown, che in finale hanno preferito Simons per 3 voti a 2.