Cosa può volere di più dalla sua carriera un giocatore come LeBron James, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere più di un’occasione e lotta per il titolo ogni anno pur essendo alla sua 18^ stagione in NBA? Eppure a quanto pare il Re ha ancora numerosi sogni del cassetto, anche perché al momento non ha alcuna intenzione di ritirarsi, secondo la massima che “sarà il gioco a dirmi quando sarà tempo di farlo”. E visto che ancora oggi è un candidato al premio di MVP, al momento non sembrano esserci piani di farlo a breve — considerando anche il suo contratto appena esteso fino al termine della stagione 2022-23. Il sogno a lungo termine, però, è un altro: giocare in NBA con suo figlio Bronny. “Quello è sicuramente uno dei miei obiettivi, anche se non nell’immediato” ha detto il Re durante la pausa per l’All-Star Game. “Al momento è ancora al liceo e si sta divertendo a essere un teenager. Ma sarebbe piuttosto figo poter aggiungere [di aver giocato con mio figlio] alla mia storia”. Se davvero dovesse succedere, sarebbe la prima coppia padre-figlio a giocare assieme in NBA, mentre nel baseball Ken Griffey Sr. e Ken Griffey Jr. hanno giocato assieme nel 1990. Per riuscirci James dovrà essere in campo nella stagione 2023-24, quando potrà decidere di giocare dove vorrà e quando suo figlio — se verranno cambiare le regole che impediscono ai liceali di passare direttamente in NBA — potrà presentarsi al Draft del 2023, altrimenti dovrà aspettare il 2024, quando compirà 40 anni.