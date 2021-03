2/9

Ad annunciare l’addio è stato Gregg Popovich in conferenza stampa prima della sfida con i Dallas Mavericks, rivelando che la squadra e il giocatore hanno raggiunto un accordo per non schierarlo più in campo in maglia nero-argento, collaborando per una sua cessione sul mercato. Ma chi può permettersi di acquisire il suo contratto in scadenza da 24 milioni di dollari, specialmente dopo una stagione in cui il 35enne è sembrato un lontano ricordo dell’All-Star che è stato in carriera?