CLUTCH TIME | Uno dei rimpianti di Green in queste prime 40 gare scarse sta in una serie di partite perse nei momenti chiavi, che gli Warriors si sono fatti sfuggire dopo averle quasi vinte. “Siamo una squadra giovane, per cui è da mettere un po’ in conto. Il talento ti porta a restare in gara fino a quei 5 minuti finali, poi tocca all’esecuzione e non sempre le cose vanno come vuoi, anche per una familiarità da costruire”. Golden State in clutch time ha vinto 9 gare e ne ha perse 8, ma la difesa è la 23^ su 30 in quegli ultimi minuti sotto pressione