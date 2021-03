La lista dei giocatori attivi scesi in campo nella gara persa - la n°14 in fila - da Houston contro Sacramento era già un messaggio chiaro da parte dei Rockets nei confronti di PJ Tucker. Un concetto ripreso e ribadito da coach Silas a fine gara, qualora qualcuno non avesse colto: “Stiamo lavorando affinché si trovi la soluzione migliore per lui sul mercato, in modo tale da non averlo più in squadra”. Difficile essere più diretti, dopo che ESPN aveva raccontato che il giocatore non aveva nascosto la sua frustrazione per la mancata cessione nei giorni scorsi. “Ero convinto che alla fine avrebbe messo piede in campo, invece le cose sono andate in maniera diversa. È molto fastidiosa questa situazione, ma non è un segreto il fatto che la stagione sia molto complicata per diversi aspetti”. Tucker infatti ha viaggiato con la squadra, iniziato il riscaldamento con gli altri, ma poi non ha indossato la divisa e non ha raggiunto la squadra in panchina - nonostante non fosse stato inserito nella lista degli infortunati: “Ha deciso che non era il caso di prendere parte alla gara e anche secondo noi è stata una buona idea”, sottolineando l’intenzione del veterano di tornare a Houston, senza proseguire il giro di trasferte con la squadra.