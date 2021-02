Il giocatore dei Rockets, in rotta con Houston dopo il mancato rinnovo nella scorsa off-season e in scadenza di contratto la prossima estate, potrebbe lasciare il Texas nelle prossime settimane destinazione Los Angeles: i Rockets però vanno a caccia di un giocatore da inserire in rotazione e non soltanto di scelte al Draft per ricostruire la franchigia dopo la partenza di James Harden

Il contratto scade a fine anno e ci sono altri 7 milioni di dollari da incassare per PJ Tucker - in aperta rottura con i Rockets nelle ultime settimane, dopo il mancato rinnovo da parte di Houston di un contratto che il veterano della squadra texana credeva e sperava di meritare. No, il suo futuro sarà lontano da Houston, con le valigie già pronte nei prossimi giorni e da poter riempire prima della deadline di mercato prevista per il 25 marzo. Stando a quanto raccontato da ESPN infatti, a margine delle voci che indicavano i Lakers come possibile squadra interessata a DeMarcus Cousins, il nome venuto fuori tra quelli accostati ai campioni in carica è quello di PJ Tucker: esperto, abile in difesa, perfetto per abbassare il quintetto e all’occorrenza provare a non far pesare l’assenza dell’infortunato Anthony Davis - alle prese con problemi al tendine d’Achille che preoccupano un po’ i Lakers. Il suo contratto però al momento, a prescindere da futuri rinnovi, avrebbe difficoltà di collocazione in un salary cap pieno zeppo come quello della squadra di Los Angeles - a detta di molti interessata a Cousins proprio per la fattibilità dell’operazione. La certezza è una sola: i Lakers guardano ai Rockets come possibile terreno di caccia in cui fare razzie e portare a casa qualche giocatore utile in questa complicata fase di regular season. Tucker, eventualmente, si è già detto a disposizione sin da subito. Staremo a vedere.