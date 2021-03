17/30

MILWAUKEE BUCKS | IL DATO: 18° posto per punti concessi a difesa schierata | Perché i Bucks non stanno dominando come nell’ultimo biennio? La risposta va ricercata nei 0.896 punti concessi a difesa schierata agli avversari. Troppi, nonostante le cose in difesa non vadano poi così male per Milwuakee. Bisognerà inserire al meglio i nuovi giocatori in rotazione per evitare brutte sorprese